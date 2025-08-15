Почти 100 миллионов долларов: Норвегия поможет Украине с подготовкой к зиме
- Норвегия предоставит Украине 1 миллион крон (около 98 миллионов долларов) для закупки газа, чтобы подготовиться к отопительному сезону.
- Средства будут направлены через Европейский банк реконструкции и развития в "Нафтогаз Украины" для закупки импортного газа.
Норвегия выделит Украине дополнительные средства на закупку газа. Они должны гарантировать достаточные запасы топлива для населения, бизнеса и промышленности следующей зимой.
Сколько средств выделяет Норвегия?
Размер дополнительной помощи от Норвегии составит 1 миллион крон, что примерно равно около 98 миллионов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на норвежское правительство.
Президент Зеленский попросил нас помочь обеспечить электроэнергией и теплом Украину перед новой зимой. Я очень рад, что мы можем положительно ответить на эту просьбу,
– заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.
Новый транш помощи добавится к предыдущему взносу Норвегии на закупку газа, который тоже равнялся 1 миллиарду крон. Те средства выделили в марте 2025 года.
- Средства, по-прежнему, поступят в Украину через Европейский банк реконструкции и развития на счета компания "Нафтогаз Украины".
- Их направят на закупку импортного газа в западных стран.
Газ используют как для поставки потребителям, так для создания резервов – на случай дальнейших атак России на газовую инфраструктуру Украины.
Мы берем на себя часть ответственности за поддержку Украины в критическое время. В энергетической сфере мы уже давно являемся важным партнером и продолжим оставаться им,
– подчеркнул Эйде.
Помощь Украине предоставят в рамках норвежской программы "Нансен". Всего с 2022 года страна выделила на закупку газа для украинцев 4,6 миллиарда крон.
Важно! На днях "Нафтога" также подписал соглашение с Европейским банком реконструкции и развития. Оно позволит Украине получить 500 миллионов евро на закупку газа. Впервые кредит удалось получить под гарантию Евросоюза, без необходимости государственной гарантии Украины.