Росіяни знову атакували українську енергетику: що буде далі

Росія знову завдала удару по українській енергетиці, і прогнозувати, коли відновлять електропостачання, наразі складно. Окупанти атакували енергетичні об'єкти у 15 областях України.

Яка ситуація в енергетиці

Під час нещодавніх атак вперше були застосовані касетні боєприпаси для ударів по розподільчих підстанціях.

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Як пояснюють в ДТЕК, минулі роки показали, що ми здатні відновитися після масштабних атак.

Зауважте! Енергетики наразі роблять усе можливе, щоб якомога швидше повернути світло в кожен дім, маючи всі необхідні ресурси.

Однак, у компанії кажуть, що коментувати стан конкретних об'єктів і терміни ремонту зараз недоречно, щоб не допомагати ворогу в плануванні нових атак.

Вірте в енергетиків – разом ми подолаємо всі труднощі. Наша енергосистема вистояла, але битва за світло триває,

– додають в ДТЕК.

Нагадаємо! Після масованої атаки Росії 26 серпня українська енергетична система залишається цілісною та збалансованою, хоча й перебуває у складному стані.

На всіх пошкоджених об'єктах тривають відновлювальні роботи, включаючи розбір завалів, розмінування та заміну зруйнованого обладнання. Заступниця міністра енергетики зазначила, що також триває підготовка до зими.