Свириденко анонсувала нову допомогу: яку фінансову підтримку готують в уряді

Прем'єр-міністрка Юлія Свириеднко повідомила про проведення наради з підготовки до весняних паводків. Вона була проведена разом із Віце-прем’єр-міністром з відновлення, Міністром внутрішніх справ, Міністром соціальної політики та Головою ДСНС.

Прогнози свідчать, що у центральних областях початок паводків очікується вже з кінця березня, про що йдеться у соцмережах Юлії Свириденко.

Вона наголосила, що потенційна небезпека – передусім для цих регіонів. Але складнішою ситуація може бути в Карпатському регіоні та на Одещині.

В усіх областях працюють ситуаційні центри. Забезпечено постійний обмін інформацією між ОВА та ДСНС, а також цілодобовий моніторинг гідрологічної обстановки,

– зазначила Свириденко.

Також уряд готує механізм підтримки людей та громад у разі сильних підтоплень. Зокрема створюється Комісія:

з ліквідації наслідків;

допомоги постраждалим;

виплати грошової допомоги, зокрема на оздоровлення дітей;

додаткової підтримки вразливих груп.

Зауважте! Український уряд доручив ДСНС та головам ОВА сформувати резерви необхідної техніки, пального та обладнання для оперативного реагування і ліквідації можливих наслідків.

Зокрема у лютому уряд ухвалив рішення про заснування щорічної Премії Кабінету Міністрів України для працівників енергетичної галузі. Про це йдеться на Урядовому порталі.

Рішення передбачає щорічне присудження до 50 премій. Розмір – 200 тисяч гривень кожна.

Фінансування відбуватиметься коштом держбюджету. Сама премія повинна стати щорічною державною відзнакою за професіоналізм та самовіддану працю в енергетичній галузі.

