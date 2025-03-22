Чому деякі пенсіонери майже не відчули нову індексацію

Частина пенсіонерів майже не відчула березневу індексацію. Це пов'язано з тим, що "підтягувався" розмір виплат тих осіб, які вийшли на пенсію значно раніше.

Чиї пенсії були проіндексовані на мінімальний відсоток

Цьогоріч індексація для деяких пенсіонерів була символічною через те, що вони вийшли на пенсію нещодавно, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Зверніть увагу! Цьогорічний показник індексації – 11,5%. Проте, потрібно розуміти, що під цю процедуру потрапляє саме "чиста" виплата – без жодних надбавок.

Мінімальне збільшення, залежно від року виходу на заслужений відпочинок було таким:

до пенсій, що були призначені у 2021 році застосовувався індекс – 5,75%;

у 2022 році – 4,6%;

у 2023 році – 3,45%;

у 2024 році – 2,3%.

При цьому, варто зауважити, що рішенням уряду було встановлено розмір максимального та мінімального підвищення внаслідок проведення індексації: