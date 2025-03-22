Чиї пенсії були проіндексовані на мінімальний відсоток

Цьогоріч індексація для деяких пенсіонерів була символічною через те, що вони вийшли на пенсію нещодавно, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Зверніть увагу! Цьогорічний показник індексації – 11,5%. Проте, потрібно розуміти, що під цю процедуру потрапляє саме "чиста" виплата – без жодних надбавок.

Мінімальне збільшення, залежно від року виходу на заслужений відпочинок було таким:

до пенсій, що були призначені у 2021 році застосовувався індекс – 5,75%;

у 2022 році – 4,6%;

у 2023 році – 3,45%;

у 2024 році – 2,3%.

При цьому, варто зауважити, що рішенням уряду було встановлено розмір максимального та мінімального підвищення внаслідок проведення індексації: