Чьи пенсии были проиндексированы на минимальный процент

В этом году индексация для некоторых пенсионеров была символической из-за того, что они вышли на пенсию недавно, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

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Обратите внимание! Нынешний показатель индексации – 11,5%. Однако, нужно понимать, что под эту процедуру попадает именно "чистая" выплата – без всяких надбавок.

Минимальное увеличение, в зависимости от года выхода на заслуженный отдых было таким:

к пенсиям, которые были назначены в 2021 году применялся индекс – 5,75%;

в 2022 году – 4,6%;

в 2023 году – 3,45%;

в 2024 году – 2,3%.

При этом, стоит заметить, что решением правительства был установлен размер максимального и минимального повышения в результате проведения индексации: