Евросоюз может компенсировать частично помощь USAID

По состоянию на сейчас, ЕС внимательно следит за развитием ситуации в США, в частности по военной и гуманитарной помощи, пишет 24 Канал со ссылкой на еврокомиссара по вопросам экономики Валдиса Домбровскиса.

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Да, безусловно,

- сказал Домбровскис, имея в виду компенсацию помощи.

Согласно его словам, Евросоюз действительно анализирует, где, в случае необходимости, Альянсу также придется закрывать определенные пробелы.

Валдис Домбровскис также добавил, что ЕС уже является крупнейшим донором помощи для Украины. Даже значительно большим, чем Соединенные Штаты.

По финансированию и финансовых потребностей Украины, то по текущему сценарию на этот год уже предусмотрено 20 миллиардов долларов. Поэтому с этой точки зрения мы имеем очень значительные объемы финансирования для поддержки Украины в этом году,

- сказал еврокомиссар.

Обратите внимание! Согласно его словам, Евросоюзу еще нужно усиливать свои оборонные возможности и оборонную промышленность.