Євросоюз може компенсувати частково допомогу USAID
Станом на зараз, ЄС уважно стежить за розвитком ситуації у США, зокрема щодо військової та гуманітарної допомоги, пише 24 Канал з посиланням на єврокомісара з питань економіки Валдіса Домбровскіса.
Читайте також Україна отримала додатковий мільярд євро від Єврокомісії
Так, безумовно,
— сказав Домбровскіс, маючи на увазі компенсацію допомоги.
Згідно з його слів, Євросоюз дійсно аналізує, де, у разі необхідності, Альянсу також доведеться закривати певні прогалини.
Валдіс Домбровскіс також додав, що ЄС вже є найбільшим донором допомоги для України. Навіть значно більшим, ніж Сполучені Штати.
Щодо фінансування та фінансових потреб України, то за поточним сценарієм на цей рік вже передбачено 20 мільярдів доларів. Тож з цієї точки зору ми маємо дуже значні обсяги фінансування для підтримки України цього року,
— сказав єврокомісар.
Зверніть увагу! Згідно з його слів, Євросоюзу ще потрібно посилювати свої оборонні можливості та оборонну промисловість.