МФВ розгляне нову програму для України до кінця червня

Місія Міжнародного валютного фонду незабаром розпочне оцінку четвертого перегляду Програми розширеного фінансування для України. Успішне завершення цього етапу дозволить виділити наступний фінансовий транш.

Що оцінюватиме МВФ

Під час найближчого перегляду місія МВФ аналізуватиме останні показники економічного розвитку в Україні та оновлюватиме макроекономічні прогнози, включно з оцінкою стійкості державного боргу.

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Результати аналізу планують представити Виконавчій раді МВФ до кінця червня. Від результатів залежатиме надання Україні наступного фінансового траншу.

Ще у березні Виконавча рада МВФ завершила третій перегляд Програми розширеного фінансування (EFF) для України, що дозволило виплатити 880 мільйонів доларів.

У Фонді зазначили, що українська економіка демонструє значну стійкість, хоча перспективи залишаються невизначеними через війну. Попри це, український уряд продовжує досягати прогресу у виконанні обов’язків за програмою EFF.

Яка допомога потрібна Україні

Директорка-виконавиця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва зазначила, що Україна потребує зовнішнього фінансування у розмірі 42 мільярди доларів у 2024 році.

Вона підкреслила, що глобальна підтримка України залишається сильною, але потребує продовження і нарощування. Георгієва також зазначила, що війна є великою людською трагедією та перешкодою для розвитку світової економіки, і закликала до її припинення.

У березні минулого року було затверджено угоду з Міжнародним валютним фондом за Програмою розширеного фінансування, що передбачає надання Україні 15,6 мільярда доларів.

Водночас США продовжують розглядати пакет допомоги для України, з очікуваним голосуванням 20 квітня. Цього року МВФ також планує надати Україні фінансову підтримку, розмір якої може скласти 5,4 мільярда доларів.