Що оцінюватиме МВФ

Під час найближчого перегляду місія МВФ аналізуватиме останні показники економічного розвитку в Україні та оновлюватиме макроекономічні прогнози, включно з оцінкою стійкості державного боргу.

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Результати аналізу планують представити Виконавчій раді МВФ до кінця червня. Від результатів залежатиме надання Україні наступного фінансового траншу.

Зауважте! Ще у березні Виконавча рада МВФ завершила третій перегляд Програми розширеного фінансування (EFF) для України, що дозволило виплатити 880 мільйонів доларів.

У Фонді зазначили, що українська економіка демонструє значну стійкість, хоча перспективи залишаються невизначеними через війну. Попри це, український уряд продовжує досягати прогресу у виконанні обов’язків за програмою EFF.

Яка допомога потрібна Україні

Директорка-виконавиця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва зазначила, що Україна потребує зовнішнього фінансування у розмірі 42 мільярди доларів у 2024 році.

Вона підкреслила, що глобальна підтримка України залишається сильною, але потребує продовження і нарощування. Георгієва також зазначила, що війна є великою людською трагедією та перешкодою для розвитку світової економіки, і закликала до її припинення.

До слова! У березні минулого року було затверджено угоду з Міжнародним валютним фондом за Програмою розширеного фінансування, що передбачає надання Україні 15,6 мільярда доларів.

Водночас США продовжують розглядати пакет допомоги для України, з очікуваним голосуванням 20 квітня. Цього року МВФ також планує надати Україні фінансову підтримку, розмір якої може скласти 5,4 мільярда доларів.