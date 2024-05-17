Что будет оценивать МВФ

Во время ближайшего пересмотра миссия МВФ будет анализировать последние показатели экономического развития в Украине и обновлять макроэкономические прогнозы, включая оценку устойчивости государственного долга.

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Результаты анализа планируют представить Исполнительному совету МВФ до конца июня. От результатов будет зависеть предоставление Украине следующего финансового транша.

Заметьте! Еще в марте Исполнительный совет МВФ завершил третий пересмотр Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволило выплатить 880 миллионов долларов.

В Фонде отметили, что украинская экономика демонстрирует значительную устойчивость, хотя перспективы остаются неопределенными из-за войны. Несмотря на это, украинское правительство продолжает достигать прогресса в выполнении обязанностей по программе EFF.

Какая помощь нужна Украине

Директор-исполнитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила, что Украина нуждается во внешнем финансировании в размере 42 миллиарда долларов в 2024 году.

Она подчеркнула, что глобальная поддержка Украины остается сильной, но требует продолжения и наращивания. Георгиева также отметила, что война является большой человеческой трагедией и препятствием для развития мировой экономики, и призвала к ее прекращению.

К слову! В марте прошлого года было утверждено соглашение с Международным валютным фондом по Программе расширенного финансирования, что предусматривает предоставление Украине 15,6 миллиарда долларов.

В то же время США продолжают рассматривать пакет помощи для Украины, с ожидаемым голосованием 20 апреля. В этом году МВФ также планирует предоставить Украине финансовую поддержку, размер которой может составить 5,4 миллиарда долларов.