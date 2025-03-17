Проти всіх: Рубіо пояснив у чому полягає нова торгівельна політика США

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США прагнуть змінити торгівельний статус-кво зі своїми основними партнерами. Однак, переговори відносно нових угод виключати не варто.

Які плани мають США

Рубіо вказав, що США будуть відповідати тим, хто впроваджує проти них тарифи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Марко Рубіо Державний секретар США Це глобально. Це не проти Канади, не проти Мексики, не проти ЄС, це проти всіх. А потім, відштовхуючись від цієї нової базової лінії справедливості та взаємності, ми візьмемо участь, потенційно, у двосторонніх переговорах з країнами світу щодо нових торговельних домовленостей, які мають сенс для обох сторін.

Рубіо заявив, що США будуть "перезавантажать базову лінію". Водночас варто зауважити, що держсекретар не вказав як можуть виглядати нові угоди.

Нам не подобається актуальний статус-кво. Ми збираємося встановити новий і тоді зможемо про щось домовитися, якщо вони (інші держави – 24 Канал) захочуть,

– сказав Рубіо.

Нагадаємо! Раніше Трамп уже погрожував введенням мита 200% на деякий алкоголь з Європи. Це, начебто, відповідь на тарифи на американський віскі.