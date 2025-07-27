Торговельна угода Європи та США: чи дійсно вона вигідна ЄС

Європа та США уклали нову торговельну угоду. Згідно з нею, тариф на європейський імпорт закріпився на рівні 15%.

Як Європа відреагувала на нову угоду з Трампом?

На думку канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, угода з США допомогла запобігти можливій торговій війні, повідомляє 24 Канал з посиланням на X.

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Зверніть увагу! Мерц вважає, що торговельна угода з США допомогла запобігти удару по німецькій експортноорієнтованій економіці.

Фрідріх Мерц Канцлер Німеччини Ми змогли захистити наші основні інтереси. Стабільні та прогнозовані торговельні відносини з доступом до ринку вигідні усім, по обидва боки Атлантики.

Разом з тим, Париж залишився не зовсім задоволеним. На думку Бенжаміна Аддада, ця угода не є збалансованою.

Бенжамін Аддад Уповноважений міністр із європейських справ Франції Торговельна угода, про яку вели перемовини Єврокомісія і США, забезпечить тимчасову стабільність для економічних суб’єктів, які були під загрозою підвищення американських мит, але вона незбалансована.

Дещо неоднозначною була і реакція прем'єрки Італії Джорджі Мелоні. Вона назвала позитивним сам факт угоди. Проте, Мелоні висловила побажання дізнатися більше деталей. Також італійська прем'єрка наголосила, що Італія хоче отримати від Брюсселю підтримку у певних економічних сферах. Йдеться про галузі по яким найбільше вдарить підвищення мит.

Зауважте! Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін охарактеризував цю угоду як "гарною новиною для бізнесу, споживачів та інвесторів". Проте наголосив на тому, що зростання тарифів ускладнить торгівлю зі США.