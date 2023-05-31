Слідом за електроенергією: який ще тариф може зрости у червні

Наприкінці травня влада терміново збільшила тариф на електроенергію, але це ще не все. З 1 червня українці можуть почати платити більше й за воду.

Ціни на електроенергію зросли

30 травня 2023 року Кабмін схвалив підняття тарифу на електроенергію для населення. Тепер він становить – 2,64 гривні за кіловат-годин.

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Також НКРЕКП прийняла рішення щодо збільшення тарифу на розподіл електроенергії. Ціна зросте від 25% до 50%. Проте це відбудеться у два етапи: в червні та липні – грудні. Це підвищення чекає на 22 компанії з розподілу світла. До них належать:

"Вінницяобленерго", "Волиньобленерго", "ДТЕК Дніпровські електромережі", "Закарпаттяобленерго", "ДТЕК Київські електромережі", "Львівобленерго" тощо.

Важливо! Для прифронтових територій вартість електроенергії не зміниться.

Натомість до кінця червня компанії, які входять в підсанкційну групу VS Energy, обслуговуватимуть населення за старими цінами на розподіл. До них належать:

"Житомиробленерго";

ПРАТ "Кіровоградобленерго";

ПРАТ "Рівнеобленерго";

АТ "Чернівціобленерго";

АТ "Херсонобленерго".

Чи підвищать тарифи на воду

Уже з 1 червня 2023 року влада планує підвищити вартість централізованого водопостачання та водовідведення для великих міст. Ціна може зрости на 30%, але точну суму передбачити важко, бо кожна область має власне ціноутворення. Загалом воно залежить від:

обсягів споживання;

кількості споживачів конкретного водоканалу;

особливостей надання послуг.

Нагадаємо! В Україні діє мораторій на підвищення цін для населення на комунальні послуги під час воєнного стану і 6 місяців після нього. Проте як неодноразово розповідали експерти для 24 Каналу, підвищення тарифів необхідне для повноцінної підготовки держави до наступного осінньо-зимового періоду.

Вартість газу буде стабільною

Нині більшість українців користуються послугами "Нафтогазу". Для них діятиме тариф на рівні 7,96 гривні за кубометр газу до 1 травня 2024 року.

Проте в Україні також функціонує 9 постачальників і ціна кубометра газу в них зараз коливається від 7,7 до 9,99 гривні за кубометр. Вони також не змінюватимуть вартість послуг до травня наступного року.