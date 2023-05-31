Слідом за електроенергією: який ще тариф може зрости у червні
Наприкінці травня влада терміново збільшила тариф на електроенергію, але це ще не все. З 1 червня українці можуть почати платити більше й за воду.
Ціни на електроенергію зросли
30 травня 2023 року Кабмін схвалив підняття тарифу на електроенергію для населення. Тепер він становить – 2,64 гривні за кіловат-годин.
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Також НКРЕКП прийняла рішення щодо збільшення тарифу на розподіл електроенергії. Ціна зросте від 25% до 50%. Проте це відбудеться у два етапи: в червні та липні – грудні. Це підвищення чекає на 22 компанії з розподілу світла. До них належать:
- "Вінницяобленерго", "Волиньобленерго", "ДТЕК Дніпровські електромережі", "Закарпаттяобленерго", "ДТЕК Київські електромережі", "Львівобленерго" тощо.
Натомість до кінця червня компанії, які входять в підсанкційну групу VS Energy, обслуговуватимуть населення за старими цінами на розподіл. До них належать:
- "Житомиробленерго";
- ПРАТ "Кіровоградобленерго";
- ПРАТ "Рівнеобленерго";
- АТ "Чернівціобленерго";
- АТ "Херсонобленерго".
Чи підвищать тарифи на воду
Уже з 1 червня 2023 року влада планує підвищити вартість централізованого водопостачання та водовідведення для великих міст. Ціна може зрости на 30%, але точну суму передбачити важко, бо кожна область має власне ціноутворення. Загалом воно залежить від:
- обсягів споживання;
- кількості споживачів конкретного водоканалу;
- особливостей надання послуг.
Вартість газу буде стабільною
Нині більшість українців користуються послугами "Нафтогазу". Для них діятиме тариф на рівні 7,96 гривні за кубометр газу до 1 травня 2024 року.
Проте в Україні також функціонує 9 постачальників і ціна кубометра газу в них зараз коливається від 7,7 до 9,99 гривні за кубометр. Вони також не змінюватимуть вартість послуг до травня наступного року.