Не розв'язує проблем: експерт з енергетики спрогнозував наслідки підняття тарифів
З 1 червня 2024 року в Україні почав діяти новий тариф на електроенергію. Його потрібно було підвищити в будь-якому випадку. З одного боку, в умовах війни таке рішення не є оптимальним, бо фінансове навантаження та економічні проблеми населення доволі відчутні.
Українці будуть понижувати свої платежі за електроенергію, тобто менше платити. З іншого боку, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук у розмові з 24 Каналом поділився, що потрібно також зважати на об'єктивний тариф, який мав би бути встановлений з огляду на два фактори.
Найголовніше тут Тариф на світло з 1 червня: якою буде ціна для населення й бізнесу і чи вплине це на відключення
До яких наслідків призведе підняття тарифів
За словами експерта Інституту енергетичних стратегій, об'єктивна вартість за кіловат-годину повинна бути встановлена, виходячи з 2 факторів:
- 2 гривні 10 копійок за розподіл, доставлення електроенергії;
- 1 гривня 10 копійок за електроенергію, яку виробляє виробнича собівартість "Енергоатому".
Тобто загальна вартість виходить 3 гривні 20 копійок за кіловат-годину. Із запасом її можна було підвищити до 3 гривень 50 копійок за кіловат-годину. Цих коштів мало б вистачити.
Проте тариф зріс до 4 гривень 32 копійок за кіловат-годину. Постає питання: якщо Енергоатом отримає більші кошти від населення, куди їх скерують та як освоять.
Мабуть, розрахунок був психологічний та ментальний, що населення в будь-якому випадку буде створювати борг,
– сказав Корольчук.
За рік заборгованість за електроенергію зросла приблизно з 7 мільярдів гривень до 20 мільярдів гривень. Ще одне подорожчання на електроенергію спровокує зростання боргу.
Прогнозувати складно, але з такою критичною ситуацією в економіці та доходами населення заборгованість може збільшитися до 35 – 40 мільярдів гривень.
Чому підняття тарифів не розв'яже питання в енергетиці
Юрій Корольчук наголосив, що підняття тарифів на електроенергію не розв'яже проблем в енергетиці, оскільки не має до цього жодного відношення.
Вартість розподілу – це плата за обслуговування мереж. Також є вартість електроенергії для Енергоатому. Підприємство не постраждало під час обстрілів. Росіяни частково уразили лише підстанції у 2022 – 2023 роках. Тобто кошти потрібні не для відбудови, а ремонту.
Теплові електростанції, по яких завдає ударів Росія, взагалі не брали участі в постачанні електроенергії для населення за так званою пільговою ціною.
ДТЕК, Центренерго, держава або зовнішні структури мали б допомагати, але фактично не допомагають. У цьому напрямку особливо грошей не дають. Хоча мають виділити кошти на цілі, які повинні сприяти ремонту. Вихід з цієї ситуації – це винятково ремонт об'єктів і обмеження електропостачання, тобто відключення споживачів,
– констатував експерт Інституту енергетичних стратегій.
Новий тариф на світло: актуальні новини
- Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев пояснив, що підвищення тарифів на електроенергію потрібне з метою формування бюджетів для проведення ремонтних робіт у міжсезоння. Таке рішення ухвалили, аби працювали аварійні бригади та швидко ліквідовували пошкодження, аби закуплялося обладнання і матеріали.
- Експерт з ринку енергетики Володимир Омельченко пояснив, що збільшення тарифу не вплине на частоту відключень світла. Обмеження споживання електроенергії навпаки може зрости влітку через пікове навантаження на енергосистему. За його словами, на це вплине ціла низка факторів: ремонт, підвищене використання кондиціонерів, витрати через спекотну погоду та інше.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що нова ціна на електроенергію потрібна, зокрема, щоб наша країна не лишилася без електропостачання в умовах російських атак на енергосистему. Крім цього, на Україну чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Саме тому й ухвалили таке складне рішення про підвищення тарифів на електроенергію.