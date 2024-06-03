Не решает проблем: эксперт по энергетике спрогнозировал последствия поднятия тарифов

С 1 июня 2024 года в Украине начал действовать новый тариф на электроэнергию. Его нужно было повысить в любом случае. С одной стороны, в условиях войны такое решение не является оптимальным, потому что финансовая нагрузка и экономические проблемы населения довольно ощутимы.

Украинцы будут снижать свои платежи за электроэнергию, то есть меньше платить. С другой стороны, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Ковальчук в разговоре с 24 Каналом поделился, что нужно также учитывать объективный тариф, который должен быть установлен с учетом двух факторов.

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К каким последствиям приведет повышение тарифов

По словам эксперта Института энергетических стратегий, объективная стоимость за киловатт-час должна быть установлена, исходя из 2 факторов:

2 гривны 10 копеек за распределение, доставку электроэнергии;

1 гривна 10 копеек за электроэнергию, которую производит производственная себестоимость "Энергоатома".

То есть общая стоимость получается 3 гривны 20 копеек за киловатт-час. С запасом ее можно было повысить до 3 гривен 50 копеек за киловатт-час. Этих средств должно было бы хватить.

Однако тариф вырос до 4 гривен 32 копеек за киловатт-час. Возникает вопрос: если "Энергоатом" получит большие средства от населения, куда их направят и как освоят.

Видимо, расчет был психологический и ментальный, что население в любом случае будет создавать долг,

– сказал Ковальчук.

За год задолженность за электроэнергию выросла примерно с 7 миллиардов гривен до 20 миллиардов гривен. Еще одно подорожание на электроэнергию спровоцирует рост долга.

Прогнозировать сложно, но с такой критической ситуацией в экономике и доходами населения задолженность может увеличиться до 35 – 40 миллиардов гривен.

Почему поднятие тарифов не решит вопрос в энергетике

Юрий Ковальчук отметил, что поднятие тарифов на электроэнергию не решит проблем в энергетике, поскольку не имеет к этому никакого отношения.

Стоимость распределения – это плата за обслуживание сетей. Также есть стоимость электроэнергии для "Энергоатома". Предприятие не пострадало во время обстрелов. Россияне частично поразили только подстанции в 2022 – 2023 годах. То есть средства нужны не для восстановления, а ремонта.

Тепловые электростанции, по которым наносит удары Россия, вообще не участвовали в поставках электроэнергии для населения по так называемой льготной цене.

ДТЭК, "Центрэнерго", государство или внешние структуры должны были бы помогать, но фактически не помогают. В этом направлении особо денег не дают. Хотя должны выделить средства на цели, которые должны способствовать ремонту. Выход из этой ситуации – это исключительно ремонт объектов и ограничения электроснабжения, то есть отключение потребителей,

– констатировал эксперт Института энергетических стратегий.

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