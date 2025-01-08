Останній пакет військової допомоги від Байдена: чи встигне Україна отримати всі гроші

У четвер, під час зустрічі "Рамштайн", оголосять великий пакет допомоги від США. Це може бути остання допомога від адміністрації Байдена. Чи встигне Україна отримати всі гроші до інавгурації Трампа, читайте далі.

Чи зможе Україна отримати усі кошти від Байдена

Попри обіцянки президента Байдена витратити кожен цент до кінця своєї каденції, в Пентагоні повідомили, що цього зробити не вдасться, передає 24 Канал із посиланням на журналіста Остапа Яриша.

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Річ у тому, що новий пакет допомоги буде надано в рамках програми PDA, що означає, що зброя буде доставлена зі складів США. Наразі на це виділено ще 4,3 мільярда доларів. Втім, невикористаними залишаться"більше кількох мільярдів".

Пентагон повідомив, що більшість раніше оголошеної допомоги за програмою PDA надійде в Україну до кінця місяця.

Однак точної суми, як і розміру наступного пакета озброєнь, не називають. Водночас зброя, яку США замовили для України через програму USAI, буде доставлена протягом 2025 та на початку 2026 року.