Як працюють санкції проти Росії

Економіст компанії Ukraine Economic Outlook Адріан Пантюхов, передає 24 Канал з посиланням ефір телеканалу FREEДOM, попри все через санкції для Росії значно здорожчає виробництво озброєнь. Відтак Росія вже почала виготовляти менше озброєння, ніж могла б до введення обмежень.

Читайте також Центробанк Росії переглянув рівень ключової ставки: чи вгамувався ріст інфляції

Зауважте! Євросоюз вже запровадив проти Росії та її союзників 15 пакетів санкцій. Майже таку ж кількість застосували й США.

Як пояснює економіст, суть санкцій полягає в тому, що ними не можна закрити одночасно всі "лазівки". Річ у тім, що до того, як санкції запроваджуються, цих "лазівок" просто не існує.

Обхід санкцій якраз і передбачає, що для того, щоб пройти певні обмеження, шукається обхідний шлях через 234 особи. Це дуже здорожує весь процес купівлі, ускладнює логістику, але, однак, усе-таки дає змогу Росії отримувати компоненти для виробництва своїх озброєнь,

– каже Адріан Пантюхов.

Крім того, ситуація зараз така, що Росія досі отримує компоненти для ракет й може їх виробляти. Водночас невідомо, як би було насправді, якби санкцій не було взагалі.

Який результат вторинних санкцій

За словами економіста Пантюхова, міжнародні партнери починають працювати вже над вторинними санкціями. Це ускладнює процес для компаній, які через 2 – 4 країни планували перепродавати компоненти в бік Росії.

Наприклад, за останні пів року можемо бачити, як китайські банки починають запитувати у Росію набагато більші відсотки. Крім того, вони запроваджують дуже жорсткі перевірки самих контрагентів, це призводить до того, що замість одного тижня саме постачання може затягнутися на місяці,

– додає пан Адріан.

Він зауважує, що попри все потрібно посилювати санкції, особливо вторинні, щоб ускладнювати процес постачання і виробництва озброєння, робити його дуже болючим і чутливим. Тобто щоб для Росії одна ракета обходилася якомога дорожче.