Польща розглядає масштабні інвестиції в інфраструктуру, які пов'яжуть її безпосередньо з Україною та Чорним морем. Йдеться про будівництво залізниці європейської колії до Одеси та створення нових логістичних вузлів.

Яку залізницю хоче побудувати Польща в Україні?

Президент Агентства промислового розвитку Польщі Бартломей Бабушка оголосив про створення міжнародного департаменту, який займатиметься розвитком співпраці з Україною, про це пише 24 Канал з посиланням на польський фінансовий портал Money.pl.

Дивіться також Польський банк зможе працювати в Україні: що відомо про цю угоду

Серед запланованих інвестицій, пов'язаних також з процесом відновлення України, – будівництво залізничної лінії з Сілезії до Одеси, а також польського порту на Чорному морі.

Майбутнє – це залізниця з європейською колією. Якщо Україна серйозно розглядає вступ до ЄС, то на широкій колії це неможливо. Однак можливі різні варіанти, наприклад, як в Азербайджані, де вузька і широка колія прокладені паралельно,

— сказав Бабушка.

За його словами, перед прийняттям остаточного рішення необхідна комплексна перевірка, щоб визначити, яким чином будуть витрачені десятки мільярдів євро.

Мова йде про інвестиції такого масштабу, про придбання землі вздовж залізничних ліній протяжністю понад 800 кілометрів від Львова до Одеси. У цьому контексті важливим елементом є також проєкт розширення залізничного термінала в Славкові,

— підкреслив він.

Бабушка підкреслив, що розвиток логістичних зв'язків між Польщею та Україною відкриє Варшаві вихід на ринки Близького Сходу.

Він заявив, що стратегічний сенс існування Польщі полягає не тільки у військовій підтримці Києва, але й в інфраструктурних проєктах.

Це будівництво залізниці європейської колії до Одеси, можливо – польського вантажного аеропорту в центральній Україні, а також польського порту на Чорному морі. Вперше в історії у нас може з'явитися власний морський порт на Чорному морі. Протягом найближчого місяця-двох ми повинні визначити список таких інвестиційних проєктів,

– запевнив голова Агентства промислового розвитку Польщі.

Що потрібно знати про партнерство України та Польщі?