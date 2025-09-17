Польша рассматривает масштабные инвестиции в инфраструктуру, которые свяжут ее непосредственно с Украиной и Черным морем. Речь идет о строительстве железной дороги европейской колеи до Одессы и создании новых логистических узлов.

Какую железную дорогу хочет построить Польша в Украине?

Президент Агентства промышленного развития Польши Бартломей Бабушка объявил о создании международного департамента, который будет заниматься развитием сотрудничества с Украиной, об этом пишет 24 Канал со ссылкой на польский финансовый портал Money.pl.

Среди запланированных инвестиций, связанных также с процессом восстановления Украины, – строительство железнодорожной линии из Силезии в Одессу, а также польского порта на Черном море.

Будущее – это железная дорога с европейской колеей. Если Украина серьезно рассматривает вступление в ЕС, то на широкой колее это невозможно. Однако возможны различные варианты, например, как в Азербайджане, где узкая и широкая колея проложены параллельно,

- сказал Бабушка.

По его словам, перед принятием окончательного решения необходима комплексная проверка, чтобы определить, каким образом будут потрачены десятки миллиардов евро.

Речь идет об инвестициях такого масштаба, о приобретении земли вдоль железнодорожных линий протяженностью более 800 километров от Львова до Одессы. В этом контексте важным элементом является также проект расширения железнодорожного терминала в Славкове,

- подчеркнул он.

Бабушка подчеркнул, что развитие логистических связей между Польшей и Украиной откроет Варшаве выход на рынки Ближнего Востока.

Он заявил, что стратегический смысл существования Польши заключается не только в военной поддержке Киева, но и в инфраструктурных проектах.

Это строительство железной дороги европейской колеи до Одессы, возможно – польского грузового аэропорта в центральной Украине, а также польского порта на Черном море. Впервые в истории у нас может появиться собственный морской порт на Черном море. В течение ближайшего месяца-двух мы должны определить список таких инвестиционных проектов,

– заверил глава Агентства промышленного развития Польши.

Что нужно знать о партнерстве Украины и Польши?