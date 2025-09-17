Польша хочет построить новую железную дорогу в Одессу: каким будет маршрут
- Польша планирует строительство европейской железнодорожной колеи из Силезии в Одессу, а также польского порта на Черном море, что является частью масштабных инфраструктурных инвестиций.
- Президент Агентства промышленного развития Польши заявил о создании международного департамента для развития сотрудничества с Украиной, что будет включать проекты по восстановлению и расширению железнодорожной инфраструктуры.
Польша рассматривает масштабные инвестиции в инфраструктуру, которые свяжут ее непосредственно с Украиной и Черным морем. Речь идет о строительстве железной дороги европейской колеи до Одессы и создании новых логистических узлов.
Какую железную дорогу хочет построить Польша в Украине?
Президент Агентства промышленного развития Польши Бартломей Бабушка объявил о создании международного департамента, который будет заниматься развитием сотрудничества с Украиной, об этом пишет 24 Канал со ссылкой на польский финансовый портал Money.pl.
Смотрите также Польский банк сможет работать в Украине: что известно об этом соглашении
Среди запланированных инвестиций, связанных также с процессом восстановления Украины, – строительство железнодорожной линии из Силезии в Одессу, а также польского порта на Черном море.
Будущее – это железная дорога с европейской колеей. Если Украина серьезно рассматривает вступление в ЕС, то на широкой колее это невозможно. Однако возможны различные варианты, например, как в Азербайджане, где узкая и широкая колея проложены параллельно,
- сказал Бабушка.
По его словам, перед принятием окончательного решения необходима комплексная проверка, чтобы определить, каким образом будут потрачены десятки миллиардов евро.
Речь идет об инвестициях такого масштаба, о приобретении земли вдоль железнодорожных линий протяженностью более 800 километров от Львова до Одессы. В этом контексте важным элементом является также проект расширения железнодорожного терминала в Славкове,
- подчеркнул он.
Бабушка подчеркнул, что развитие логистических связей между Польшей и Украиной откроет Варшаве выход на рынки Ближнего Востока.
Он заявил, что стратегический смысл существования Польши заключается не только в военной поддержке Киева, но и в инфраструктурных проектах.
Это строительство железной дороги европейской колеи до Одессы, возможно – польского грузового аэропорта в центральной Украине, а также польского порта на Черном море. Впервые в истории у нас может появиться собственный морской порт на Черном море. В течение ближайшего месяца-двух мы должны определить список таких инвестиционных проектов,
– заверил глава Агентства промышленного развития Польши.
Что нужно знать о партнерстве Украины и Польши?
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к представителю президента США Кита Келлога с призывом предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot после ракетного обстрела Киева. Инициатива стала реакцией на инцидент, когда российская ракета повредила территорию польского консульства в украинской столице.
Украинский военно-транспортный самолет Ан-70, который существует в единственном экземпляре, выполнил перелет в Польшу. Ан-70 был официально принят на вооружение ВСУ в 2015 году, после чего государственное предприятие "Антонов" проводило его модернизацию.
Одновременно Польша внедряет ежемесячные проверки для мониторинга официального статуса трудоустройства иностранных работников, включая украинцев. Целью мероприятия является борьба с нелегальной трудовой деятельностью.