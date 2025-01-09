Рекордні постачання: Норвегія продала великі обсяги газу у 2024 році

Норвезькі нафтові та газові компанії у 2024 році досягли рекордних показників щодо постачання природного газу. Водночас вони планують пробурити аналогічну кількість розвідувальних свердловин цього року.

Рекорди Норвегії щодо постачання газу

Таким чином компанії прагнуть компенсувати зниження видобутку в другій половині десятиліття, пише 24 канал з посиланням на Bloomberg.

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Норвезьке управління з питань нафти повідомило, що у 2025 році планується пробурити близько 40 свердловин. Це майже відповідає показнику минулого року, коли було пробурено 42 свердловини.

Приблизно половина з них буде знаходитися в Північному морі, близько 10 — у Норвезькому морі, а ще від чотирьох до шести — у Баренцевому морі, згідно з щорічним звітом управління про діяльність на континентальному шельфі,

— йдеться у матеріалі.

Так Норвегія стала головним постачальником природного газу до Європи у 2022 році, замінивши російські поставки, які були скорочені після вторгнення в Україну. Зараз країна забезпечує близько третини потреб континенту в газі.

Ймовірно, що вона залишатиметься ключовим постачальником. Причиною тому є те, що європейські країни використовують його як перехідне паливо на шляху до "зеленого" енергетичного майбутнього.

Продажі природного газу з Норвегії у 2024 році склали 124 мільярди стандартних кубометрів, перевищивши попередній рекорд 2022 року, коли було поставлено 122,8 мільярда кубометрів, йдеться у звіті управління,

— пише Bloomberg

Важливо! Загальний видобуток нафти та газу досяг найвищого рівня з 2009 року.