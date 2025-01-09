Рекорди Норвегії щодо постачання газу

Таким чином компанії прагнуть компенсувати зниження видобутку в другій половині десятиліття, пише 24 канал з посиланням на Bloomberg.

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Норвезьке управління з питань нафти повідомило, що у 2025 році планується пробурити близько 40 свердловин. Це майже відповідає показнику минулого року, коли було пробурено 42 свердловини.

Приблизно половина з них буде знаходитися в Північному морі, близько 10 — у Норвезькому морі, а ще від чотирьох до шести — у Баренцевому морі, згідно з щорічним звітом управління про діяльність на континентальному шельфі,

— йдеться у матеріалі.

Так Норвегія стала головним постачальником природного газу до Європи у 2022 році, замінивши російські поставки, які були скорочені після вторгнення в Україну. Зараз країна забезпечує близько третини потреб континенту в газі.

Ймовірно, що вона залишатиметься ключовим постачальником. Причиною тому є те, що європейські країни використовують його як перехідне паливо на шляху до "зеленого" енергетичного майбутнього.

Продажі природного газу з Норвегії у 2024 році склали 124 мільярди стандартних кубометрів, перевищивши попередній рекорд 2022 року, коли було поставлено 122,8 мільярда кубометрів, йдеться у звіті управління,

— пише Bloomberg

Важливо! Загальний видобуток нафти та газу досяг найвищого рівня з 2009 року.