Вперше за 20 років Україна видобула рекордну кількість власного газу

У 2023 році Україна ввела в експлуатацію 86 газових свердловин. Так, за рік вдалося видобути понад мільярд кубометрів палива — це перший такий показник за останні два десятиліття.

Як Україна видобуває газ

За останній рік "Група Нафтогаз" відкрила 86 нових свердловин, із яких 24 мають велику продуктивність, понад 100 тисяч кубічних метрів на день. Найпотужнішу свердловину запустили у квітні 2023 року, і вона дає 580 тисяч кубічних метрів газу на день.

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Компанія досягла цих результатів завдяки новим технологіям. Вони використовували їх на старих родовищах, де раніше не було можливості видобувати багато газу. Також вони відкрили нові родовища та оновили обладнання, залучивши кваліфікованих фахівців.

Нові свердловини

Наприклад, у грудні компанія запустила одразу дві високодебітні свердловини на одному родовищі.

! Перша свердловина була пробурена ще у 1975 році, але з часом перейшла до бездіючого фонду через технічні ускладнення. Фахівці та фахівчині Укргазвидобування провели аналіз стану свердловини, стану розробки цієї ділянки родовища та побачили перспективи відновлення свердловини.

Щоб відновити цю свердловину з високим дебітом було прийнято рішення про буріння бічного стовбура та подальшого проведення кількох стадій гідророзриву пласта. Такий підхід виявився успішним, що забезпечило додаткових понад 100 тис. куб. м блакитного палива для країни,

— зазначав тоді т.в.о. генерального директора Укргазвидобування Олег Толмачев.

У листопаді, компанії Групи Нафтогаз, ввели в дію три свердловини для видобутку газу. Дві з них цілком нові, а третя була відновлена після 35-річного періоду закриття. Фахівці зробили капітальний ремонт цієї останньої свердловини та розпочали видобуток газу.

У 2022 році, компанія Укргазвидобування успішно запустила 47 нових свердловин для видобутку газу.