В Україні відкрили ще дві газові свердловини
Цього тижня компанія "Укргазвидобування" розпочала експлуатацію двох нових високопродуктивних свердловин. Вони забезпечують видобуток 550 тисяч кубометрів газу щодня.
Ще більше газу
Обидві свердловини пробурені на нових газових родовищах. Загалом, у 2024 році "Нафтогаз" планує продовжувати збільшувати обсяги видобутку газу.
Читайте також В Україні по-новому нараховуватимуться комунальні послуги
Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що ця зима стане першою для України, коли потребу в енергії вдасться повністю забезпечити власним паливом.
Ми збільшили видобуток газу у 2023 році, і це неймовірне досягнення в умовах війни. У 2024 році ми продовжимо цю тенденцію, адже збільшення українського видобутку є дуже важливим для зміцнення енергетичної незалежності та стійкості країни. Я вдячний всім співробітникам Укргазвидобування за внесок кожного з вас у цей результат, за вашу самовідданість та кропітку роботу.
Він також поділився планами про "збереження 7%-ного річного зростання видобутку газу" і поставив за мету досягнути обсягу в 14 мільярдів кубометрів газу у 2024 році лише за рахунок "Нафтогазу", підкресливши значення збільшення обсягів видобутку також і серед приватних компаній.
Нові свердловини
Упродовж 2023 року було запущено 86 нових свердловин, 24 з яких мають початковий дебіт понад 100 тисяч кубометрів.
У листопаді компанії Групи Нафтогаз ввели в дію три свердловини для видобутку газу. Дві з них цілком нові, а третя була відновлена після 35-річного періоду закриття. Фахівці зробили капітальний ремонт цієї останньої свердловини та розпочали видобуток газу.
А у грудні компанія запустила одразу дві високодебітні свердловини на одному родовищі.Цікаво! Перша свердловина була пробурена ще у 1975 році, але з часом перейшла до бездіючого фонду через технічні ускладнення. Фахівці та фахівчині Укргазвидобування провели аналіз стану свердловини, стану розробки цієї ділянки родовища та побачили перспективи відновлення свердловини.
У 2022 році, компанія Укргазвидобування успішно запустила 47 нових свердловин для видобутку газу.