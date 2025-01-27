З 1 лютого уріжуть ліміти на карткові перекази: хто постраждає найбільше

З 1 лютого українські банки введуть обмеження на карткові перекази за IBAN для клієнтів без документального підтвердження доходів. Клієнти будуть поділені на три категорії залежно від рівня ризику.

Кого до якої категорії будуть відносити

Найбільший ризик становлять клієнти, у яких є рахунки, але банк не має інформації про їхні доходи та надходження коштів з відомих джерел. Для них передбачені максимальні обмеження – до 50 тисяч гривень на місяць, розповів директор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко в ефірі "Київ24", передає 24 Канал.

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Олександр Савченко Директор Міжнародного інституту бізнесу Сюди можна віднести всіх пенсіонерів, студентів, людей, які відкрили рахунки, але в них ніколи не було більше як 10 – 15 тисяч гривень.

За словами Савченка, банки самостійно визначатимуть, до якої категорії віднести своїх клієнтів, відповідно до вимог інструкцій FATF – організації.

Банки самостійно вирішуватимуть, до якої категорії віднести свого клієнта, так вимагають інструкції FATF – організації, яка відстежує нелегальне використання грошей. Таким чином, відповідальність лежить на комерційному банку. Є критерії, які дозволяють банку прогнозовано віднести його клієнтів до однієї з категорій,

– розповів Савченко.

Експерт зазначив, що для переведення суми, яка перевищує ліміт, потрібно довести банку легальність коштів. Якщо клієнт потрапив у певну категорію, то провести велику транзакцію буде складно, але можна попередньо підтвердити легальність доходів. Це слід зробити до виконання операції, надавши відповідні документи.