Стало відомо для чого насправді впроваджують обмеження на карткові перекази з 1 червня

З 1 червня наберуть чинності обмеження на карткові перекази. Знизяться саме ліміти, залежно від рингу ризику клієнта.

Як посилення лімітів вплине на українців

Банікр Сергій Мамедов розповів 24 Каналу, що ці ліміти на перекази вводяться саме для протидії шахрайству.

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З 1 червня ці ліміти будуть такі:

100 тисяч гривень – місячне обмеження на перекази для клієнтів низького та середнього ризику;

50 тисяч гривень – місячне обмеження для високоризикових клієнтів.

Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Лише в 3 – 5% випадків громадяни скаржаться на проблеми пов'язані з картковими лімітами. Однак у більшості випадків ситуацію вдається оперативно врегулювати: якщо людина може підтвердити джерело доходу, ліміт переглядається на її користь.

Як каже Мамедов, у найближчий період ситуація в банківській сфері буде стабільною та прогнозованою. За словами банкіра, цей ринок готовий до нових викликів.

З початку дії Меморандуму між банками про протидію шахрайству кількість нових карткових рахунків навіть зростає у межах 1 – 2% щомісяця,

– сказав Мамедов.

Зверніть увагу! Підтвердити дохід можна різними способами. Зокрема, через документи про волонтерську дільність, довідки ОК-5, ОК-7, податкову декларацію і так далі.