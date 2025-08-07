Компанія Apple інвестує рекордну суму в “Програму американського виробництва”. Йдеться про 100 мільярдів доларів.

Що анонсував Дональд Трамп?

Таку заяву зробив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, передає 24 Канал з посиланням на LiveNOW from FOX.

Читайте також Те саме слід зробити з ЄС: чи можна вплинути на Індію, щоб вона відмовилась від російської нафти

Це 100 мільярдів доларів, більше, ніж вони спочатку збиралися інвестувати, та це найбільша інвестиція, яку коли-небудь робила Apple в Америку і деінде,

– заявив американський лідер.

Ба більше, як розповів Дональд Трамп, Apple збільшить інвестиційні зобов'язання у США. Вони зростуть до 600 мільярдів доларів на найближчі чотири роки.

Також Трамп додав, що нова "Програма американського виробництва" спрямована на повернення ланцюжків постачання, а також високотехнологічного виробництва Apple до Сполучених Штатів.

Зокрема Сполучені Штати мають намір ввести імпортне мито на чіпи та напівпровідники. Воно становитиме 100%.

Зверніть увагу! Якщо чіпи зроблені США, то вони звільняються від мит.