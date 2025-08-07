Укр Рус
7 серпня, 11:27
2

Трамп анонсував нові мита та мільярдні інвестиції від Apple

Валерія Моргун
Основні тези
  • Apple інвестує 100 мільярдів доларів у "Програму американського виробництва", збільшуючи зобов'язання до 600 мільярдів доларів за чотири роки.
  • США введуть 100% додаткові тарифи на чіпи та напівпровідники, якщо вони не виготовлені у США.

Компанія Apple інвестує рекордну суму в “Програму американського виробництва”. Йдеться про 100 мільярдів доларів.

Що анонсував Дональд Трамп?

Таку заяву зробив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, передає 24 Канал з посиланням на LiveNOW from FOX.

Це 100 мільярдів доларів, більше, ніж вони спочатку збиралися інвестувати, та це найбільша інвестиція, яку коли-небудь робила Apple в Америку і деінде,
– заявив американський лідер.

Ба більше, як розповів Дональд Трамп, Apple збільшить інвестиційні зобов'язання у США. Вони зростуть до 600 мільярдів доларів на найближчі чотири роки.

Також Трамп додав, що нова "Програма американського виробництва" спрямована на повернення ланцюжків постачання, а також високотехнологічного виробництва Apple до Сполучених Штатів.

Зокрема Сполучені Штати мають намір ввести імпортне мито на чіпи та напівпровідники. Воно становитиме 100%.

Зверніть увагу! Якщо чіпи зроблені США, то вони звільняються від мит.

Які мита вже ввів американський президент?

У середу, 6 серпня, Дональд Трамп вже оголосив мита проти Індії. Вони становлять 25%. У заяві Білого Дому йдеться про те, що тарифи введені через зв'язки з Росією. Нові правила набудуть чинності через 21 день, тобто вже з 27 серпня. Однак мита можуть запровадити й проти інших країн. Наразі США стежитимуть за іншими державами, і якщо вони імпортують російську нафту чи нафтопродукти, то їх теж очікують тарифи у 25%.