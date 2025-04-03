Відповідь на нові мита Трампа: Макрон закликав європейські компанії призупинити інвестиції в США
- Еммануель Макрон закликав європейські компанії призупинити інвестиції в США у відповідь на нові мита, запроваджені Дональдом Трампом.
- Макрон зазначив, що Європі слід показати колективну солідарність і розглянути обмеження в галузі цифрових послуг як відповідь на дії США.
- Французький президент назвав мита США "жорсткими" і "безпідставними", підкреслюючи, що вони негативно вплинуть на обидві сторони.
Еммануель Макрон закликав європейські компанії призупинити інвестиції до Сполучених Штатів. Президент Франції вважає, що це буде гідна відповідь на нові мита, які запровадив Дональд Трамп.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Еммануеля Макрона, які цитують Bloomberg, Euronews та The Guardian.
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Як Макрон відреагував на мита, які наклав Трамп
Еммануель Макрон у виступі перед зустріччю з представниками галузевих груп, які постраждали від трампівських мит, заявив, що для європейських компаній немає сенсу інвестувати в США, поки країна завдає ударів новими тарифами.
Який сигнал ми подаємо, коли великі європейські гравці, що інвестують мільярди в американську економіку, водночас завдають нам удару? Ми повинні мати колективну солідарність,
– наголосив французький президент.
Макрон також зазначив, що погоджується з лідерами ЄС, що "нічого не можна виключати" у відповідь на крок Трампа з митами, та стверджує, що "всі інструменти для цього є на столі".
"Ми повинні зробити все, що є ефективним і найбільш пропорційним... але це також чітко демонструє нашу рішучість... не допустити, щоб наші сектори економіки стали жертвами американських тарифів", – говорить він.
Серед доступних інструментів він чітко посилається на потенційне обмеження у галузі цифрових послуг, "де Сполучені Штати отримують величезну вигоду від Європи". Він також закликав призупинити нові та нещодавно оголошені французькі інвестиції в США до уточнення тарифів.
Окрім того, Макрон назвав крок із новими тарифами США "жорстким" і "безпідставним" кроком з боку президента Трампа.
Рішення, яке було оголошено вчора ввечері, є брутальним і необґрунтованим. Воно необґрунтоване, тому що торгові дисбаланси неможливо виправити шляхом встановлення тарифів,
– сказав французький лідер.
Макрон передбачив, що взаємні тарифи виявляться негайними та нестійкими для американської економіки, що зробить фірми та громадян США "слабшими" та "біднішими". З усім тим, він говорив і про наслідки для Європи, які будуть "масовими" і відіб'ються на "всіх секторах" економіки.
До слова, Дональд Трамп 2 квітня запровадив мита проти всіх країн, включно з Україною. Проти країн ЄС, куди входить і Франція, американський лідер встановив нові тарифи у розмірі 20%.