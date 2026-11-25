Адміністрація США шукає спосіб відновити тарифи після того, як Верховний суд скасував попередні глобальні мита Дональда Трампа. Цього разу Вашингтон хоче обґрунтувати нові обмеження надлишковими виробничими потужностями торговельних партнерів.

Кого можуть торкнутися нові тарифи

Управління торговельного представника США підготувало нові тарифні пропозиції щодо 16 світових економік, повідомляє Politico з посиланням на джерела, обізнані з підготовкою рішення.

За їхніми словами, підвищити мита США можуть:

для Європейського Союзу;

Китаю;

Мексики;

Японії;

та ще 12 партнерів країни.

Торговельний представник США Джеймісон Грір підготував ці пропозиції у межах звіту про надлишкові виробничі потужності іноземних держав.

Йдеться про результати розслідування, яке його відомство розпочало ще в березні відповідно до розділу 301 Закону про торгівлю 1974 року. Цей механізм дозволяє Вашингтону запроваджувати мита у відповідь на практики, які США вважають недобросовісними:

Раніше, зокрема, відомство Гріра стверджувало, що Китай активно нарощує виробництво у стратегічних галузях, хоча ринок цього не потребує;

Також управління заявляло про значний профіцит торгівлі товарами у Китаю та Євросоюзу.

Водночас нові тарифи не мають перевищувати граничні ставки, про які адміністрація Трампа домовлялася з торговельними партнерами протягом останнього року. Зокрема, загальний рівень мит для Китаю не повинен бути більшим за 20%, а для ЄС – залишитися нижчим за 15%.

Чим загрожують нові мита

Запропоновані ставки ще не є остаточними. Країни матимуть можливість висловити свої заперечення під час слухань, подання публічних коментарів і закритих переговорів.

Однак співрозмовники видання говорять, що плани щодо мит з'явилися вкрай невчасно:

З Китаєм США мають крихке торговельне перемир'я, термін дії якого завершується в січні. А наступного місяця Дональд Трамп і Сі Цзіньпін мають зустрітися на саміті G20.

Також Вашингтон веде напружені переговори з Мексикою про продовження дії торговельної угоди між США, Мексикою та Канадою (USMCA). Додаткові тарифи можуть ускладнити ці перемовини.

Є й юридичні ризики. Хоча адміністрація намагається використати інші правові механізми для відновлення тарифів після їх скасування Верховним судом, нові обмеження також можуть оскаржити.

Нагадаємо, у червні США вже пропонували запровадити додаткові мита на імпорт із 60 торговельних партнерів через претензії до боротьби з примусовою працею у світових ланцюгах постачання. Для частини країн, зокрема ЄС, Канади та Мексики, йшлося про ставку 10%, для інших – 12,5%.