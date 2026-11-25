Кого могут затронуть новые тарифы

Управление торгового представителя США подготовило новые тарифные предложения в отношении 16 мировых экономик, сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой решения.

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По их словам, повысить пошлины США могут:

в отношении Европейского Союза;

Китая;

Мексики;

Японии;

а также еще 12 партнеров страны.

Торговый представитель США Джеймисон Грир подготовил эти предложения в рамках отчета об избыточных производственных мощностях иностранных государств.

Речь идет о результатах расследования, которое его ведомство начало еще в марте в соответствии с разделом 301 Закона о торговле 1974 года. Этот механизм позволяет Вашингтону вводить пошлины в ответ на практики, которые США считают недобросовестными:

Ранее, в частности, ведомство Грира утверждало, что Китай активно наращивает производство в стратегических отраслях, хотя спрос этого не требует;

Также ведомство заявляло о значительном профиците торговли товарами у Китая и Евросоюза.

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В то же время новые тарифы не должны превышать предельные ставки, о которых администрация Трампа договаривалась с торговыми партнерами в течение последнего года. В частности, общий уровень пошлин для Китая не должен превышать 20%, а для ЕС – оставаться ниже 15%.

Чем грозят новые пошлины

Предложенные ставки еще не являются окончательными. Страны смогут высказать свои возражения в ходе слушаний, представления публичных комментариев и закрытых переговоров.

Однако собеседники издания отмечают, что планы по введению пошлин появились крайне несвоевременно:

С Китаем у США хрупкое торговое перемирие, срок действия которого истекает в январе. А в следующем месяце Дональд Трамп и Си Цзиньпин должны встретиться на саммите G20.

Также Вашингтон ведет напряженные переговоры с Мексикой о продлении действия торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA). Дополнительные тарифы могут осложнить эти переговоры.

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Есть и юридические риски. Хотя администрация пытается использовать другие правовые механизмы для восстановления тарифов после их отмены Верховным судом, новые ограничения также могут быть оспорены.

Напомним, в июне США уже предлагали ввести дополнительные пошлины на импорт из 60 стран – торговых партнеров из-за претензий к борьбе с принудительным трудом в мировых цепочках поставок. Для части стран, в частности ЕС, Канады и Мексики, речь шла о ставке 10%, для остальных – 12,5%.