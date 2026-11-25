Кого можуть торкнутися нові тарифи

Управління торговельного представника США підготувало нові тарифні пропозиції щодо 16 світових економік, повідомляє Politico з посиланням на джерела, обізнані з підготовкою рішення.

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За їхніми словами, підвищити мита США можуть:

для Європейського Союзу;

Китаю;

Мексики;

Японії;

та ще 12 партнерів країни.

Торговельний представник США Джеймісон Грір підготував ці пропозиції у межах звіту про надлишкові виробничі потужності іноземних держав.

Йдеться про результати розслідування, яке його відомство розпочало ще в березні відповідно до розділу 301 Закону про торгівлю 1974 року. Цей механізм дозволяє Вашингтону запроваджувати мита у відповідь на практики, які США вважають недобросовісними:

Раніше, зокрема, відомство Гріра стверджувало, що Китай активно нарощує виробництво у стратегічних галузях, хоча ринок цього не потребує;

Також управління заявляло про значний профіцит торгівлі товарами у Китаю та Євросоюзу.

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Водночас нові тарифи не мають перевищувати граничні ставки, про які адміністрація Трампа домовлялася з торговельними партнерами протягом останнього року. Зокрема, загальний рівень мит для Китаю не повинен бути більшим за 20%, а для ЄС – залишитися нижчим за 15%.

Чим загрожують нові мита

Запропоновані ставки ще не є остаточними. Країни матимуть можливість висловити свої заперечення під час слухань, подання публічних коментарів і закритих переговорів.

Однак співрозмовники видання говорять, що плани щодо мит з'явилися вкрай невчасно:

З Китаєм США мають крихке торговельне перемир'я, термін дії якого завершується в січні. А наступного місяця Дональд Трамп і Сі Цзіньпін мають зустрітися на саміті G20.

Також Вашингтон веде напружені переговори з Мексикою про продовження дії торговельної угоди між США, Мексикою та Канадою (USMCA). Додаткові тарифи можуть ускладнити ці перемовини.

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Є й юридичні ризики. Хоча адміністрація намагається використати інші правові механізми для відновлення тарифів після їх скасування Верховним судом, нові обмеження також можуть оскаржити.

Нагадаємо, у червні США вже пропонували запровадити додаткові мита на імпорт із 60 торговельних партнерів через претензії до боротьби з примусовою працею у світових ланцюгах постачання. Для частини країн, зокрема ЄС, Канади та Мексики, йшлося про ставку 10%, для інших – 12,5%.