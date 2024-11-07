В Україні створять нові параметри бронюванні та "критичності" бізнесів

Скоро в Україні можуть запрацювати нові правила для визначення критичності підприємств. Також визначать умови необхідності бронювання їхніх працівників.

Нові правила бронювання

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі розповів, що нині триває аудит критичних підприємств. Наявні критерії "критичності" дозволяють підприємцям зловживати можливостями, передає 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Закінчимо аудит швидше, ніж до 15 листопада, і запровадимо абсолютно прозорі, чіткі, однозначні, без суб'єктивізму, параметри бронювання. Вони не змінять критично ту систему, ту постанову, яка є, але вони дадуть можливість чіткіше визначати критичність підприємств і необхідність бронювання тих чи інших працівників.

Він додав, що ймовірно введуть обов’язкову мінімальну зарплату для можливості бронювання, замість середнього показника по регіону.

Плюс якісь інші параметри, які не передбачають можливості люфту. Бо саме в цих можливостях люфту і проявився фрод, який влітку призвів до аномальної кількості бронювань. Коли ми провели перший аудит, то побачили, що забронювалися люди, які платять податки із заробітної плати, меншої за мінімальну, які не оновили своїх даних. Такі моменти необхідно виключити,

– сказав він.

На погляд політика, це питання дуже чутливе через необхідність знайти баланс між економікою, яка працює, і потребами ЗСУ.