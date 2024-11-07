Новые правила бронирования

Премьер-министр Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме рассказал, что сейчас идет аудит критических предприятий. Имеющиеся критерии "критичности" позволяют предпринимателям злоупотреблять возможностями, передает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Закончим аудит быстрее, чем до 15 ноября, и введем абсолютно прозрачные, четкие, однозначные, без субъективизма, параметры бронирования. Они не изменят критически ту систему, то постановление, которая есть, но они дадут возможность четко определять критичность предприятий и необходимость бронирования тех или иных работников.

Он добавил, что вероятно введут обязательную минимальную зарплату для возможности бронирования, вместо среднего показателя по региону.

Плюс какие-то другие параметры, которые не предусматривают возможности люфта. Потому что именно в этих возможностях люфта и проявился фрод, который летом привел к аномальному количеству бронирований. Когда мы провели первый аудит, то увидели, что забронировались люди, которые платят налоги с заработной платы, меньше минимальной, которые не обновили своих данных. Такие моменты необходимо исключить,

– сказал он.

На взгляд политика, этот вопрос очень чувствительный из-за необходимости найти баланс между экономикой, которая работает, и потребностями ВСУ.