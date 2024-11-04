Чому повторні 50% податку на прибуток банків не будуть ефективними

В МВФ вважають, що введення податку для банків суперечить природі податку на надприбуток. Крім того, таке рішення підриває довіру до політики.

Чи правильне рішення підвищення податків

За словами заступника голови місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Тревора Лессарда, введення 50% податку на прибуток не є ефективним рішенням, повідомляє 24 Канал із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Лессард додав, що податки на непередбачувані доходи застосовуються лише на один рік.

Якщо ви запроваджуєте податок на надзвичайний прибуток більш ніж один раз, то люди почнуть реагувати, і ви почнете втрачати довіру до політики,

– пояснює Тревор Лессард.

Водночас банки після повторного введення 50% податку на прибуток можуть змінити свою політику прибутку в очікування чергового підвищення. Крім того, є ймовірність, що це трапиться.

Заступник голови МВФ зауважує, що найкращим вибором стане підвищення податків у довгостроковий спосіб. Адже це принесе дивіденди в середньостроковій перспективі, на відміну від одноразового підвищення податків.