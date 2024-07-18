Нові правила від Уряду: де світло вимикати не будуть

Уряд впровадив нові правила, що стосуються відключень світла. Відтак, на певній території України його вимикати не будуть.

Де вимикати світло не будуть

Як повідомляється, відключення електроенергії не буде торкатися населених пунктів, а також об’єктів, що розташовані у 20-кілометровій зоні від кордону з Росією та Білоруссю, а також у 20-кілометровій прифронтовій зоні.

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Щобільше, також було прийнято рішення, що комунальні підприємства водопостачання та теплопостачання стануть отримувачами гуманітарної допомоги. Крім того, уряд ухвалив, що для відновлення багатоквартирних будинків у Запоріжжі можна використовувати кошти, передбачені в бюджеті для підтримки регіональної політики.

! У 2024 році уряд виділив Запорізькій області майже 3,1 мільярда гривень на різні потреби. З цієї суми понад 623 мільйони гривень буде спрямовано на проєкти відновлення, включаючи реконструкцію житла та критичної інфраструктури. Для будівництва оборонних рубежів у регіоні виділено 2,4 мільярда гривень.