Греція знайшла ще одну причину блокувати санкції проти Росії: побачила загрозу для ЄС

Греція продовжує блокувати новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Афіни виступають проти заборони на перепродаж російського газу третім країнам, оскільки вважають, що Європа через це може втратити частину ринку.

Яку загрозу побачила Греція

Два грецькі урядовці заявили у п'ятницю, що газовий ринок можуть перехопити конкуренти, які не входять складу ЄС, пише Reuters.

Афіни наголосили, що будь-який новий пакет санкцій проти Росії має бути ретельно збалансованим.

Обмеження, на їхню думку, повинні максимально посилити тиск на Москву, але водночас мінімізувати можливі негативні наслідки для європейського бізнесу, споживачів і конкурентоспроможності Європи.

Європа не повинна в результаті власної санкційної політики ненавмисно віддавати цілі сектори економіки або частки ринку гравцям з-поза меж ЄС. Санкції мають послаблювати економічний потенціал Росії, а не створювати стратегічні переваги для інших за рахунок Європи,

– зазначив один із представників уряду Греції.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс розповів, що через суперечності країни ЄС досі не визначилися з посиленням санкцій щодо російського СПГ.

Відтак, переговори щодо 21-го пакета обмежень перенесли на 23 липня.

Чому Греція проти заборони на перепродаж СПГ

На сьогодні Греція є одним із найбільших гравців у світі з перевезень скрапленого газу, конкуруючи з Японією, Китаєм та США.

За даними Союзу грецьких судновласників, компанії країни володіють 172 СПГ-танкерами, або близько 23% світового флоту таких суден.

У Євросоюзі вони контролюють близько 81% місткості СПГ-флоту, що перебуває під контролем блоку.

Таким чином, заборона на перевезення російського газу до третіх країн може безпосередньо вдарити по грецьких судноплавних компаніях, а позиція Афін має цілком конкретний економічний мотив.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Греція блокує 21-й пакет санкції проти Росії, аби захистити компанію, яка належить мільярдеру Георгіосу Прокопіу і займається перевезенням російського СПГ з Арктики.