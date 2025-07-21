До нового санкційного пакету ЄС потрапили "Т-Банк", "Яндекс-банку" та гендиректор "Мосфільму"

У рамках 18 пакету санкцій проти Росії були введене обмеження проти 18 фізосіб, 41 компанії та 22 російських банків. Відтак, під санкції потрапили гендиректор "Мосфільму" Карен Шахназаров, "Т-Банк" та навіть китайські й індійські компанії.

Які громадяни Росії потрапили під санкції?

Відомо, що крім Карен Шахназаров до санкційного списку увійшла замглава мінкульту окупованого Росією Криму, Ольга Бурова, акціонерка "Фосагро", Тетяна Литвиненко, та громадяни Китаю, Ірану та Індії, передає 24 Канал з посиланням на Офіційний журнал ЄС.

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Крім осіб обмеження торкнулися ще й російських банків та енергетичного сектору країни.

Відтак, введені санкції щодо "Т-Банку", "Яндекс-банку", "Ozon-банку" та інших кредитних організацій.

Також, обмеження не обійшли й "Сургутнафтогазбанку", НВП "Рубін", АТ "Полімер" та Московського механічного заводу спеціальної техніки.

А ще санкції були введені проти китайських та індійських компаній.

Нагадуємо! Нещодавно ЄС нарешті ухвалили 18 пакет санкцій проти Росії, назвавши його "одним із найжорстокішим". Під санкції потрапило 105 танкерів російського тіньового флоту, всі транзакції щодо трубопроводів "Північний потік" та Північний потік – 2" заборонені, а стелю на російську нафту знизили з 60 доларів за барель до 47,6 долара за барель.