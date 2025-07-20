Таку думку 24 Каналу висловив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що без участі Пекіна війна була б неможливою. Однак там досі не можуть прийняти факту того, що Росія мусить програти.

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Без чого Росія не зможе існувати навіть кілька місяців?

Варто розуміти, що нестачу коштів для війни Росія покриватиме торгівлею власним суверенітетом. Китай – це надзвичайно прагматична країна, яка дбає про свої інтереси, зокрема економічні. Без домовленості між найбільшими гравцями цього світу закінчити війну не вдасться.

Для Китаю ринок Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки є найбільшими. Тому Пекін точно оцінюватиме, що для нього вигідніше – поглиблювати свою присутність в Росії чи знаходити компроміси з Європою і США,

– підкреслив Олег Пендзин.

Тож чергові зустрічі української та російської делегації у Стамбулі навряд чи до чогось призведуть. Скоріш за все, єдине, що там вирішать – обмін полоненими. Саме заради цього Україна буде присутньою на наступних раундах переговорів.

Але щодо кардинальних змін на фронті, то все залежатиме від боєздатності української армії та рішень, які ухвалять найбільші світові гравці. Ймовірно, позицію Росії там взагалі не враховуватимуть.

Світ настільки глобалізований, що без підтримки, отримання коштів, технологій, бази компонентів з інших країн – Росія не зможе проіснувати навіть декілька місяців,

– наголосив Олег Пендзин.

Російська влада це прекрасно розуміє. Тому 50 днів, які дав Трамп Кремлю – є достатньо чітким сигналом того, як хоче діяти американський президент щодо Росії.

Варто зауважити, що найперше обмеження планують ввести на товарні позиції, які потрапляють на ринок тих країн, що споживають російську нафту. Тобто вже навіть для американців є чітко зрозуміло, що на Росію треба тиснути через країни, які їй допомагають.

Я думаю, що цих 50 днів Трамп дав союзу Китаю і Росії для того, щоб подумати, як надалі формуватиметься світова економіка,

– зауважив Олег Пендзин.

Сьогодні війна між Україною та Росією йде на виснаження. За спиною росіян стоїть Китай, а за спиною України – Європейський Союз. Поки все рухається дуже важко, але саме через такі шляхи пролягатиме майбутнє закінчення війни.