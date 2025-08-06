Президент США Дональд Трамп місяцями уникав жорстких заходів проти Кремля за війну в Україні, але зрештою готовий серйозно вдарити по російській економіці. Однак від цього може постраждати не лише Росія.

Хто постраждає від санкцій США?

Основний удар від нових санкцій США, скоріш за все, прийдеться на Індію, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Дивіться також Індія такого не очікувала: в Нью-Делі шукають спосіб врятувати економіку від тарифів Трампа

Президент США до п'ятниці, 8 серпня, має оголосити про санкції, які, на йому думку, можуть змусити Росію припинити війну в Україні.

Одним із таких заходів можуть стати 100% тарифи проти країн, які продовжують купувати російську нафту.

Це практично зупинить експорт Росії, позбавить її основних доходів і спровокує серйозну кризу банківської системи та тиск на валюту,

– говорить експерт Chatham House Тімоті Еш.

Варто знати! Спочатку погрози Трампа щодо руйнівних тарифів інвестори сприйняли з недовірою, враховуючи його попередні заяви щодо російського диктатора Володимира Путіна. Однак риторика президента останніх днів змушує повірити у можливість запровадження санкцій.

Чому від нових тарифів постраждає Індія?

Минулого тижня Трамп підняв тарифи на імпорт індійських товарів до 25%. А 100% тарифи за купівлю російської нафти можуть завдати ще більшого удару по економіці країни.

Частка російської нафти у загальному імпорті Індії до 2022 року складала усього 0,2%.

Нині ж Індія купує у Москви до 45% нафти – близько 2 мільйонів барелів на день.

Торік торгівля нафтою з Індією принесла Кремлю понад 50 мільярдів доларів.

Таким чином, Індія може опинитися перед серйозним економічним викликом через свою залежність від дешевої російської нафти.

Зауважимо, що Китай купує у Росії більше нафти – до 47%, але Трамп не хоче псувати відносини з Пекіном.

Уникнення загострення з Пекіном зумовлене обережністю: Вашингтон і Пекін лише нещодавно відновили стабільні відносини, а Трамп прагне провести саміт з Сі Цзіньпіном до кінця року,

– зазначає видання.

Важливо! Аналітики вважають, що нові тарифи США, направлені проти російської нафти, можуть різко зменшити надходження в бюджет Росії. Це загрожує банківською панікою та девальвацією рубля. Втім, наслідки будуть відчутні й для світу, зокрема через стрибок цін на нафту та охолодження глобальної економіки.