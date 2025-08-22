Мінфін США націлився на експорт іранської нафти. Тому під санкції потрапили власник мережі компаній та судна, що належать до тіньового флоту Ірану.

Проти кого запровадили санкції?

Санкції торкнулися громадянина Греції Антоніоса Маргарітіса, який використав свій багаторічний досвід роботи в судноплавній галузі для незаконного сприяння транспортуванню та продажу іранської нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфін США.

Судноплавну мережу Маргарітіса продовжують переслідувати. Це його компанія Marant Shipping and Trading SA, що базується в Греції та на Маршаллових островах, а також інші компанії: Square Tanker Management Ltd., Comford Management SA та United Chartering SA.

Маргарітіс контролює цю групу організацій, щоб полегшити переміщення іранських вантажів своєю мережею, і продовжує робити це після того, як проти суден в його мережі були застосовані санкції. Також сьогодні під охороною переслідується Cristobal Marine Corp., яка належить Rose Shipping,

– повідомляє Мінфін.

Крім того, під санкції потрапили:

Ozarka Shipping – FZCO (ОАЕ) експлуатувала судна VICTORY ARI, SONDOS (під прапором Антигуа і Барбуди) та KATSUYA (прапор Гамбії);

Changbai Glory Shipping Limited (Маршаллові острови) володіє судном LAFIT (прапор Ліберії);

Regal Liberty Limited (Британські Віргінські острови) контролює судно GIANT (прапор Гонконгу);

Гонконзькі компанії U Beacon Shipping Co., Limited та Hong Kong Hangshun Shipping Limited є власниками суден ADELINE G та KONGM (прапор Панами);

Ares Shipping Limited (Гонконг) володіє судном ARES.

Які будуть наслідки санкції?

В результаті санкції усе майно та частки у власності визначених або заблокованих осіб, описаних вище, блокуються.

Порушення санкцій США може призвести до накладення цивільних або кримінальних санкцій на осіб з США та іноземних держав.

Що відомо про видобуток нафти в Ірані?