США ввели санкции против компаний и судов теневого флота Ирана
- США ввели санкции против иранского теневого флота, в частности против Антониоса Маргаритиса и его судоходной сети, чтобы остановить транспортировку иранской нефти.
- Санкции касаются нескольких компаний, включая Marant Shipping and Trading SA, Square Tanker Management Ltd., и других, эксплуатировавших суда для перевозки иранской нефти.
Минфин США нацелился на экспорт иранской нефти. Поэтому под санкции попали владелец сети компаний и суда, принадлежащие к теневому флоту Ирана.
Против кого ввели санкции?
Санкции коснулись гражданина Греции Антониоса Маргаритиса, который использовал свой многолетний опыт работы в судоходной отрасли для незаконного содействия транспортировке и продаже иранской нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин США.
Судоходную сеть Маргаритиса продолжают преследовать. Это его компания Marant Shipping and Trading SA, базирующаяся в Греции и на Маршалловых островах, а также другие компании: Square Tanker Management Ltd., Comford Management SA и United Chartering SA.
Маргаритис контролирует эту группу организаций, чтобы облегчить перемещение иранских грузов своей сетью, и продолжает делать это после того, как против судов в его сети были применены санкции. Также сегодня под охраной преследуется Cristobal Marine Corp., которая принадлежит Rose Shipping,
– сообщает Минфин.
Кроме того, под санкции попали:
- Ozarka Shipping – FZCO (ОАЭ) эксплуатировала судна VICTORY ARI, SONDOS (под флагом Антигуа и Барбуды) и KATSUYA (флаг Гамбии);
- Changbai Glory Shipping Limited (Маршалловы острова) владеет судном LAFIT (флаг Либерии);
- Regal Liberty Limited (Британские Виргинские острова) контролирует судно GIANT (флаг Гонконга);
- Гонконгские компании U Beacon Shipping Co., Limited и Hong Kong Hangshun Shipping Limited являются владельцами судов ADELINE G и KONGM (флаг Панамы);
- Ares Shipping Limited (Гонконг) владеет судном ARES.
Какие будут последствия санкции?
В результате санкции все имущество и доли в собственности определенных или заблокированных лиц, описанных выше, блокируются.
Нарушение санкций США может привести к наложению гражданских или уголовных санкций на лиц из США и иностранных государств.
Что известно о добыче нефти в Иране?
- В июле США ввели очередные санкции против контрабанды иранской нефти, в частности против компаний,, которые скрытно это делали. Санкции задели учреждения террористической группировки "Хезболла" и должностных лиц, способствовавших этому.
- Однако, как сообщалось накануне, санкции США не работают. Иран достиг самого высокого уровня добычи нефти за последние 46 лет, несмотря на санкции США, и продолжает наращивать объемы. Около 90% иранского нефтяного экспорта идет в Китай, а доходы от продажи энергоносителей достигли 78 миллиардов долларов.
- Также ограничения против иранской нефти вводит Великобритания. Страна ввела санкции против иранского нефтяного олигарха Хосейна Шамхани и связанных с ним компаний за поддержку дестабилизирующей деятельности в других странах. Шамхани и его сеть были ключевыми игроками в экспорте российской нефти.