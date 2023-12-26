Голова НБУ пояснив, як вплинуть на Росію нові санкції США

Голова Національного банку України, Андрій Пишний, пояснив важливість нових санкцій Сполучених Штатів Америки проти Росії. Він відзначив, що з 24 лютого відбувається активний розвиток глобальної санкційної стратегії, і це є важливим елементом реакції світу на дії Росії.

Що каже глава Нацбанку

Андрій Пишний зауважив, що 2022 рік став роком перелому в історії санкцій і вводу непередбачених обмежень для Росії. Це призвело до того, що Росія стала відправляти торговельні та фінансові потоки в треті країни, щоб уникнути санкцій.

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2023 рік також відзначається як важливий рік для санкційного контролю, і нові обмеження від США покладуть початок трендам, що будуть актуальними у 2024 році.

Андрій Пишний Глава НБУ У відповідь на нові обмеження та роз’яснення від регуляторів фінансові установи з усього світу почали швидко реагувати на операції, пов’язані з Росією, та калібрувати свої засоби контролю для ефективного управління ризиками, пов’язаними з постійними спробами Росії обходити санкції.

А останній крок США є кульмінацією цього санкційного року, який задасть тренд для 2024 року.

Що означатимуть нові санкції для Росії

Нещодавно були опубліковані зміни до законодавства США, які включають в себе застосування санкцій до фінансових установ Росії в наступних випадках:

Здійснення або сприяння важливим фінансовим трансакціям на користь або від імені будь-якої особи в ключових галузях російської економіки, які підтримують військово-промислову базу Росії, включаючи технологічний, оборонний, аерокосмічний та виробничий сектори.

Сприяння значним трансакціям або надання послуг залученням російської військово-промислової бази, включаючи конкретні виробничі ресурси та технологічні матеріали, які Росія намагається отримати з іноземних джерел.

У разі порушення цих обмежень фінансова установа може бути піддана повній блокаді санкціями США або обмеженням у відкритті та обслуговуванні кореспондентських рахунків.

Крім того, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) опублікувало роз'яснення щодо кроків, які повинні бути вжиті фінансовими установами для мінімізації ризиків, зокрема:

Перегляд клієнтської бази.

Повідомлення клієнтів про очікувані вимоги.

Проведення опитування клієнтів для отримання інформації про їхніх контрагентів.

Зменшення ризику, пов'язаного з клієнтами або контрагентами, які здійснюють високоризиковану діяльність або відмовляються надавати необхідну інформацію.

Проведення навчання з питань комплаєнсу як для персоналу "першої лінії", так і для керівництва.

Ці нові заходи є одними з найпотужніших кроків в санкційній політиці цього року, і вони суттєво підсилять ефективність санкційного режиму проти Росії. Фінансовий сектор визнається ключовим у санкційному полі, і будь-які зв'язки з Росією вважаються токсичними, тому підвищений контроль та перевірка є необхідними для всіх відповідних транзакцій.

! Очікується, що в умовах нових обмежень від США іноземні банки посилять свою санкційну систему, оскільки помилки в цьому питанні можуть коштувати дорого.