До 34 тисяч гривень штрафу: за що хочуть карати українських водіїв

Україна розглядає можливість введення нового штрафу за перевищення транспортними засобами допустимого рівня шуму. Розмір нового штрафу передбачається встановити на рівні 17 000 гривень.

Новий штраф для водіїв

Як йдеться в пояснювальній записці до документа, введення штрафу є необхідним через те, що окремі водії встановлюють на свої автомобілі обладнання, яке призводить до істотного зростання рівня шуму, що генерується двигуном.

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Під час воєнного стану такі акустичні ефекти асоціюються зі звуками ворожих безпілотних літальних апаратів, що створює уявлення про авіаційну та ракетну загрозу. А це, своєю чергою, розсіює увагу Збройних Сил та правоохоронних органів.

Відповідно, за порушення правил шумового режиму планується застосовувати штрафи та позбавлення посвідчення водія. Зокрема:

за перше порушення передбачено – 17 000 гривень штрафу ;

; за повторне порушення – 34 000 гривень штрафу та позбавлення права на керування транспортним засобом на строк від 3-х до 6 місяців.

! Право на управління транспортним засобом можуть так і не відібрати. Зокрема, у законопроєкті прописано, що за повторне порушення можна буде відбутися лише штрафом.