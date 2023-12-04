В Україні добуватимуть більше газу: з'явилися три додаткові свердловини

У листопаді АТ "Укргазвидобування" запустило у роботу додаткові високодебітні три свердловини. Сумарно вони забезпечують понад 400 тисяч кубометрів газу на добу.

Що за свердловини

Дві свердловини – повністю нові, тоді як третя – відновлена з ліквідаційного фонду. Наприклад, одна з нових свердловин є розвідувальною і пробурена на нещодавно відкритому родовищі. Місце для буріння обрали завдяки 3D-сейсморозвідувальним дослідженням.

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Інша нова свердловина пробурена в родовищі, яке працює вже 50 років, та є оціночно-експлуатаційною. Місце для буріння обрали на підставі аналізу залишкового потенціалу газоконденсатних покладів.

Третя свердловина перебувала у ліквідаційному фонді впродовж 35 років. Для відновлення її роботи були проведені капітальний ремонт, реліквідація та підготовка до ГРП. Зовнішній підрядник успішно виконав двостадійний гідророзрив, завдяки якому вдалося отримати високий дебіт.

Наповненість газосховищ ЄС