Трамп упевнений в підписанні нової великої торговельної угоди

Цього тижня американська делегація відвідала Нью-Делі, де вже завершили новий раунд переговорів. Опісля Міністерство торгівлі Індії повідомило, що обидві сторони залишаються налаштованими на укладення двостороннього торговельного договору.

Що відомо про майбутню угоду

Уже через кілька годин Дональд Трамп також прокоментував ситуацію. Деталі повідомили в Bloomberg у п'ятницю, 5 червня.

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Президент США не став заперечувати підготовку домовленостей щодо торгівлі. Ба більше, він висловив у них неабияку впевненість.

Ми укладемо угоду, бо, знаєте, мені дуже подобається ваш прем'єр-міністр (Нарендра Моді – 24 Канал). Він мій добрий друг. Ми чудово ладнаємо, і ми укладемо угоду. У нас дуже добрі стосунки,

– сказав Трамп в Овальному кабінеті.

До слова, про перші умови співпраці країни домовилися в лютому, а остаточно завершити підготовку договору сторони розраховували вже у березні. Попередньо передбачалося, що індійський експорт до США обкладатимуть митом у розмірі 18% – замість 50%, про які Вашингтон оголосив торік. Однак переговорний процес загальмував після того, як Верховний суд США скасував відповідні тарифи.

Намагаючись повернутися до жорсткішої політики, на початку червня в Білому домі запропонували запровадити нові імпортні мита щонайменше в 10% для 60 торговельних партнерів США, включно з Індією.

Ці країни нібито не забезпечили належного виконання законів, що забороняють ввезення вироблених із застосуванням примусової праці товарів. Відтоді Нью-Делі закликає розв'язувати спірні питання шляхом прямих переговорів, зокрема відмовившись від подібних розслідувань.

Цікаво! Наприкінці квітня між країнами спалахнув конфлікт. У своїй соцмережі Truth Social американський президент назвав Індію "пекельною дірою", коментуючи імміграційну політику США. Це обурило іншу сторону – в індійському МЗС зауважили, що такі слова є необґрунтованими та не відповідають реальності відносин, які базуються на взаємній повазі.