Готові до великої торгової війни: Китай хотів домовитись з Трампом, але не вийшло, – WSJ

Дональд Трамп запровадив величезні тарифи на імпорт майже всіх товарів у Штати з Китаю. Пекін вирішив відповісти дзеркально, попри те, що ще на початку другої каденції американця сподівався укласти із ним глобальну угоду.

На початку правління Трампа в Китаї були обережні сподівання, що між країнами вдасться налагодити плідний діалог. Але протягом наступних тижнів китайські чиновники натикалися лише на зачинені двері, передає 24 Канал із посиланням на The Washinghton Post.

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Замість діалогу – торговельна війна

"З останніми тарифними заходами Трампа надія Пекіна на діалог розтанула, перетворившись на розчарування та гнів", – зазначило видання. Пекін ввів тарифи у відповідь щодо США – 34% на весь імпорт американської продукції.

Тоді Трамп відреагував на цей крок постом у власній соцмережі: "Китай зіграв неправильно, він запанікував – це єдине, що вони можуть дозволити собі зробити!".

Наразі жодних ознак поновлення комунікації між сторонами не простежується. Ймовірніше, надалі Китай і США будуть діяти щодо один одного за принципом "око" за "око". Це ускладнить навіть початок переговорів у найближчому майбутньому.

Слід зауважити, що Пекін був налаштований оптимістично у перші дні адміністрації Трампа. Хоча президент США погрожував ударити по Китаю тарифами під час передвиборчої кампанії, він водночас дав зрозуміти, що відкритий для угоди з Китаєм. Пекін заради угоди готовий був навіть піти на поступки, зокрема збільшити закупівлю американських товарів та інвестиції у США.

Тому, коли Трамп у перші два місяці свого правління таки підвищив тарифи товари з Китаю на 20%, пославшись на його роль у фентаніловій кризі в США, Пекін продовжував займати вичікувальну позицію.

У СІ сподівалися, що підвищення тарифів загрожує зростанням інфляції в США та обвалом американських ринків, і, на думку чиновників, такі перспективи можуть змусити Трампа відступити.

Потім настало потрясіння — додаткові 34 % мит, які Трамп запровадив у середу, 2 квітня. З урахуванням попередніх 20% мит та зборів ще з першого терміну, середній рівень мит США на китайські товари сягнув 76%. Це у понад 20 разів більше, ніж до початку торговельної війни Трампа проти Китаю у 2018 році.

"Це фактично є декларація "стратегічного розмежування" з Китаєм", – сказав провідний економіст у Пекіні.

Деякі радники в Пекіні зазначають, що останнє підвищення мит викликало шок усередині китайської системи. Це, за їх словами, ставить під сумнів здатність Пекіна ефективно домовлятися з Трампом, аби зменшити тиск на економіку Китаю — і запобігти ще глибшому розриву з США.

Внаслідок останніх кроків Трампа щодо введення мит експорт Китаю до США скоротиться більш ніж удвічі. Тепер у китайців остаточно зникли надії на діалог, вони готуються до торгової війни.