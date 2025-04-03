В уряді чітко відповіли, чи вплинуть нові мита США на курс валют та ціни на продукти в Україні

Міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що введене США мито у 10% не матиме значного впливу на курс валют чи ціни на продукти в Україні. За її словами, частка українського експорту до США становить лише 2,1% від загального обсягу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис міністра економіки України Юлії Свириденко в X.

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Як нові мита США вплинуть на Україну

Свириденко зазначила, що нова митна політика США не вплине на курс валют чи ціни на продукти в Україні.

Мито на рівні 10% є відносно незначним. При цьому обсяги нашого експорту в США теж не надто високі – 2,1% від загального обсягу експорту товарів за підсумками 2024 року. З них понад половина – це чавун і труби. Продукція агропромислового сектору – лише близько 137 мільйонів доларів,

– пояснила міністерка.

Вона додала, що у короткостроковій перспективі нові торгівельні обмеження можуть сприяти виходу іноземних виробників на український ринок. А в довгостроковій – країни, які потрапили під мита, можуть демпінгувати ціни, щоб залишатися конкурентоспроможними. Свириденко зазначає, що це може вплинути на українських виробників, однак не матиме суттєвого впливу на курс і ціни.

"Але все це за умов, що країни, на які наклали мито, не будуть відповідати тим же щодо товарів із США. Тоді прогноз буде залежати від рішень цих держав", – зазначила Свириденко.

Вона також пояснила, що однією з причин запровадження мит США стали "валютні маніпуляції" з боку деяких країн, які, на думку Вашингтона, штучно занижують курс своєї валюти щодо долара.

Тому США прагнуть послабити долар відносно інших валют. Це не означає, що його курс автоматично знизиться, але це один із факторів, що впливатиме на валютний ринок,

– зауважила міністерка.

Водночас Україна має стабільну макрофінансову підтримку з боку міжнародних партнерів, тож значних коливань на валютному ринку не очікується.