Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение министра экономики Украины Юлии Свириденко в X.

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Как новые пошлины США повлияют на Украину

Свириденко отметила, что новая таможенная политика США не повлияет на курс валют или цены на продукты в Украине.

Пошлина на уровне 10% является относительно незначительной. При этом объемы нашего экспорта в США тоже не слишком высокие – 2,1% от общего объема экспорта товаров по итогам 2024 года. Из них более половины – это чугун и трубы. Продукция агропромышленного сектора – лишь около 137 миллионов долларов,

– объяснила министр.

Она добавила, что в краткосрочной перспективе новые торговые ограничения могут способствовать выходу иностранных производителей на украинский рынок. А в долгосрочной – страны, которые попали под пошлины, могут демпинговать цены, чтобы оставаться конкурентоспособными. Свириденко отмечает, что это может повлиять на украинских производителей, однако не будет иметь существенного влияния на курс и цены.

"Но все это при условии, что страны, на которые наложили пошлину, не будут отвечать тем же в отношении товаров из США. Тогда прогноз будет зависеть от решений этих государств", – отметила Свириденко.

Она также пояснила, что одной из причин введения пошлин США стали "валютные манипуляции" со стороны некоторых стран, которые, по мнению Вашингтона, искусственно занижают курс своей валюты относительно доллара.

Поэтому США стремятся ослабить доллар относительно других валют. Это не означает, что его курс автоматически снизится, но это один из факторов, что будет влиять на валютный рынок,

– отметила министр.

В то же время Украина имеет стабильную макрофинансовую поддержку со стороны международных партнеров, поэтому значительных колебаний на валютном рынке не ожидается.