Нові тарифи США проти Індії за закупівлю російської нафти змусили останню діяти у відповідь. На тлі суперечки в Нью-Делі призупинили закупівлю військової техніки зі США, однак все ж розмірковують над зміною постачальника нафти.

Чому Індія припинила закупівлю зброї у США?

Після цього рішення розбіжності між США та Індією тільки загострилися, повідомляє 24 Канал з посиланням на SkyNews.

Чиновники в Нью-Делі говорять, що рішення поставити на паузу закупівлі американської зброї та літаків стали першим проявом невдоволення Індії через нові тарифи Трампа.

Раніше індійський уряд планував відправити до Вашингтона міністра оборони Раднатха Сінга.

Він мав у найближчі кілька тижнів оголосити про купівлю американської військової техніки.

Втім після оголошення Трампом нових тарифів за торгівлю з Росією, поїздку скасували.

Важливо! У середу, 6 серпня, Трамп підписав новий указ, яким запровадив додаткові 25% мита проти Індії. Нові тарифи додалися до вже чинних, які теж складають 25%. У підсумку індійські товари у США з 27 серпня будуть обкладатися 50% митами.

Чи купувати Індія російську нафту надалі?

Водночас на тлі звинувачень у фінансуванні військової машини Росії для війни в Україні Індія розглядає можливість зменшити імпорт російської нафти. Нью-Делі відкриті до угод з новими постачальниками, але лише за умови таких же низьких цін, повідомляють джерела.

До 2022 року Індія закуповувала у Росії усього 0,2% нафти від усього свого нафтового імпорту.

Однак зараз імпорт російської нафти охоплює вже 45% від загального та становить близько 2 мільйонів барелів на день.

Лише у 2024 році Кремль заробив на торгівлі нафтою з Індією понад 50 мільярдів доларів.

Варто знати! Джерела зазначають, що уряд Нарендри Моді, можливо, й міг би здійснити політичний перехід від Росії до США. Однак тарифна політика Трампа та американський націоналізм, що зростає, стають на заваді.