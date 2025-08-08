Укр Рус
8 серпня, 16:42
Торгова суперечка загострюється: Індія відмовляється від американської зброї

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Індія призупинила закупівлю американської зброї після введення США нових тарифів на індійські товари.

  • Індія розглядає можливість зменшення імпорту російської нафти, але тільки за умови отримання конкурентних цін від інших постачальників.

     

Нові тарифи США проти Індії за закупівлю російської нафти змусили останню діяти у відповідь. На тлі суперечки в Нью-Делі призупинили закупівлю військової техніки зі США, однак все ж розмірковують над зміною постачальника нафти.

Чому Індія припинила закупівлю зброї у США? 

Після цього рішення розбіжності між США та Індією тільки загострилися, повідомляє 24 Канал з посиланням на SkyNews.

Чиновники в Нью-Делі говорять, що рішення поставити на паузу закупівлі американської зброї та літаків стали першим проявом невдоволення Індії через нові тарифи Трампа. 

  • Раніше індійський уряд планував відправити до Вашингтона міністра оборони Раднатха Сінга.
  • Він мав у найближчі кілька тижнів оголосити про купівлю американської військової техніки.
  • Втім після оголошення Трампом нових тарифів за торгівлю з Росією, поїздку скасували. 

Важливо! У середу, 6 серпня, Трамп підписав новий указ, яким запровадив додаткові 25% мита проти Індії. Нові тарифи додалися до вже чинних, які теж складають 25%. У підсумку індійські товари у США з 27 серпня будуть обкладатися 50% митами. 

Чи купувати Індія російську нафту надалі? 

Водночас на тлі звинувачень у фінансуванні військової машини Росії для війни в Україні Індія розглядає можливість зменшити імпорт російської нафти. Нью-Делі відкриті до угод з новими постачальниками, але лише за умови таких же низьких цін, повідомляють джерела. 

  • До 2022 року Індія закуповувала у Росії усього 0,2% нафти від усього свого нафтового імпорту.
  • Однак зараз імпорт російської нафти охоплює вже 45% від загального та становить близько 2 мільйонів барелів на день.
  • Лише у 2024 році Кремль заробив на торгівлі нафтою з Індією понад 50 мільярдів доларів. 

Варто знати! Джерела зазначають, що уряд Нарендри Моді, можливо, й міг би здійснити політичний перехід від Росії до США. Однак тарифна політика Трампа та американський націоналізм, що зростає, стають на заваді. 