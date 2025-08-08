Торговый спор обостряется: Индия отказывается от американского оружия
- Индия приостановила закупку американского оружия после введения США новых тарифов на индийские товары.
Индия рассматривает возможность уменьшения импорта российской нефти, но только при условии получения конкурентных цен от других поставщиков.
Новые тарифы США против Индии за закупку российской нефти заставили последнюю действовать в ответ. На фоне спора в Нью-Дели приостановили закупку военной техники из США, однако все же размышляют над сменой поставщика нефти.
Почему Индия прекратила закупку оружия у США?
После этого решения разногласия между США и Индией только обострились, сообщает 24 Канал со ссылкой на SkyNews.
Чиновники в Нью-Дели говорят, что решение поставить на паузу закупки американского оружия и самолетов стали первым проявлением недовольства Индии из-за новых тарифов Трампа.
- Ранее индийское правительство планировало отправить в Вашингтон министра обороны Раднатха Синга.
- Он должен был в ближайшие несколько недель объявить о покупке американской военной техники.
- Впрочем после объявления Трампом новых тарифов за торговлю с Россией, поездку отменили.
Важно! В среду, 6 августа, Трамп подписал новый указ, которым ввел дополнительные 25% пошлины против Индии. Новые тарифы добавились к уже действующим, которые тоже составляют 25%. В итоге индийские товары в США с 27 августа будут облагаться 50% пошлинами.
Будет ли покупать Индия российскую нефть в дальнейшем?
В то же время на фоне обвинений в финансировании военной машины России для войны в Украине Индия рассматривает возможность уменьшить импорт российской нефти. Нью-Дели открыты к сделкам с новыми поставщиками, но только при условии таких же низких цен, сообщают источники.
- До 2022 года Индия закупала у России всего 0,2% нефти от всего своего нефтяного импорта.
- Однако сейчас импорт российской нефти охватывает уже 45% от общего и составляет около 2 миллионов баррелей в день.
- Только в 2024 году Кремль заработал на торговле нефтью с Индией более 50 миллиардов долларов.
Стоит знать! Источники отмечают, что правительство Нарендры Моди, возможно, и мог бы осуществить политический переход от России к США. Однако тарифная политика Трампа и растущий американский национализм,, становятся помехой.